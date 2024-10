Mãe de rapper, mulher de chefe do CV reclamou de gastos para visitá-lo

Mulher de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, um dos chefes do Comando Vermelho, e mãe do rapper de sucesso Oruam, Márcia Gama dos Santos Nepomuceno se queixou das despesas para visitar o marido na prisão quando ele estava detido na Penitenciária Federal de Catanduvas, interior do Paraná.

As reclamações de Márcia constam em um documento apresentado pela defesa de Marcinho VP ao STF, em um pedido à Corte para que os 16 anos que ele passou em presídios federais sejam contabilizados em dobro no cumprimento de sua pena total, que supera 50 anos.

Nas alegações do habeas corpus, que descreve um “quadro enlouquecedor” no sistema penitenciário federal, a defesa do traficante alegou que ele sofre com condições degradantes na prisão. Isso incluiria alimentação restrita, falta de condições adequadas para tratamentos de saúde, limitações no contato com familiares e problemas psicológicos. O ministro Gilmar Mendes vai decidir o caso, após manifestação da Procuradoria-Geral da República.

Ao ser ouvida por profissionais de psiquiatria e psicologia forense para um parecer técnico solicitado pelo Instituto Anjos da Liberdade, em março de 2023, Márcia relatou as dificuldades nas visitas a Marcinho VP e, entre as queixas, citou o preço das passagens para visitá-lo no Paraná. O traficante está detido atualmente no Presídio Federal de Campo Grande, para onde foi transferido em janeiro de 2024.

Segundo o relatório da entrevista, a mulher disse que viajava por três dias para visitar Marcinho VP e que “o preço da passagem é muito caro”, pois as visitas não são agendadas com a devida antecedência. “Por conta disso acaba indo apenas em duas visitas mensais”, diz o documento.

Filho de Márcia e Marcinho VP, o rapper Oruam é um dos artistas mais ouvidos nas plataformas de streaming no país e exibe nas redes sociais uma vida de ostentação. O jovem é dono de uma coleção de carros de luxo e exibe na internet um exótico gato da raça Savannah, híbrido de uma espécie selvagem, que custa até R$ 120 mil. O cantor causou polêmica no festival Lollapalooza, em São Paulo, em março, ao vestir uma camiseta estampada com o rosto do pai, pedindo por sua liberdade. Aos 23 anos, Oruam nunca conviveu com Marcinho VP fora da prisão.

Segundo o relato da mulher de Marcinho VP, as visitas ao marido duram três horas, no parlatório: “É muito triste e doloroso, vejo ele e fico apreensiva, eles escutam tudo que falamos, não temos liberdade para falar da vida pessoal, dos filhos, de nada”.

Ela disse que eles estão há cinco anos sem contato físico, “o que prejudica muito a relação” e causa a ela problemas problemas psicológicos e físicos.

Márcia disse que considera os filhos “os maiores penalizados” pelas limitações no contato com o pai, que segundo ela sofre com ansiedade e depressão e já falou a ela mais de uma vez sobre cometer suicídio.