Mais de 250 ingressos vendidos para o 8⁰ Encontro de Divas, veja detalhes

O aguardado 8⁰ Encontro de Divas, com mais de 250 ingressos já vendidos, continua com as vendas abertas para o público em geral. Qualquer pessoa pode adquirir o seu ingresso por R$190, que garante mais de cinco horas de buffet na Maison Borges, além de mais de 50 sorteios, espaços instagramáveis e desfiles de moda.

O evento conta com a participação de mais de 30 marcas locais já confirmadas. Entre os maiores prêmios a serem sorteados estão um pix de R$5000 da Lifeshow e uma cama super king com massagem vibratória, avaliada em R$15.000, oferecida pela F10X.

Em conversa com a coluna Douglas Richer, do ContilNet, Maykeline Maia destacou a importância e o crescimento do evento, enfatizando a relevância da iniciativa para fortalecer o empreendedorismo feminino e a moda local.

“É uma grande alegria poder realizar mais uma edição do Encontro de Divas, um evento que celebra não só a moda e o empreendedorismo, mas também o poder da conexão entre as mulheres. Cada ano buscamos inovar e trazer ainda mais oportunidades para as participantes, e ver o apoio de tantas marcas locais e o entusiasmo do público nos motiva a continuar crescendo. Estamos preparando uma noite inesquecível, cheia de sorteios, desfiles e momentos especiais.”

Para mais informações e compra de ingressos, entre em contato pelo número (68) 99205-4908.