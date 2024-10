Mais um bebê na Família Real! Gravidez é revelada 2 anos após morte de Rainha Elizabeth II

Caro leitor, hoje viemos por aqui com mais um Caso da Família Real! No entanto, olha que boa notícia: desta vez não trago polêmicas, mas sim, uma boa notícia: vem aí um novo membro da família mais amada da realeza!

Princesa Beatrice está grávida! Membro da realeza anuncia chegada do segundo filho

A Princesa Beatrice, neta da Rainha Elizabeth II, está esperando seu segundo filho, fruto do relacionamento com Edoardo Mapelli Mozzi, seu esposo. Ela é filha do Príncipe Andrew e de Sara Ferguson. O anúncio do novo bebê real foi dado por meio das redes sociais oficiais da Família Real, no Instagram. Confira mais detalhes desse momento fofo abaixo:

De acordo com o post: “A princesa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi têm o prazer de anunciar que estão à espera do seu segundo filho, no início da Primavera; um irmão para Wolfie, de 8 anos, e Sienna, de 3.”, disse o Palácio de Buckingham. Nas fotos divulgadas no Instagram, aparece o casal num abraço, além de outra com Edoardo e Wolfie, dando as mãos para Sienna, enquanto a família desfruta de um passeio por uma trilha, no meio da floresta.

O casal já é pai de Sienna Elizabeth, de 3 anos, nascida em setembro de 2021. O bebê está previsto para nascer no início da primavera europeia (por volta de março do ano que vem – 2025), e a Princesa Beatrice também é madrasta de Wolfie (Christopher Woolf), o filho do seu esposo, de um relacionamen…