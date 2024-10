Marcus cumprimenta militância de Bocalom e diz para população não ‘acreditar nas pesquisas’

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, deixou o último debate entre os candidatos, nesta quinta-feira (3), realizado pela Rede Amazônica e na saída foi recebido pela militância do prefeito Tião Bocalom.

Marcus chegou a cumprimentar os militantes, mas foi hostilizado. Os defensores do prefeito começaram a proferir um ‘grito de guerra’ em prol do prefeito. “Eu já falei. Vou repetir. Tem Boca sim, tem boca sim!”.

O candidato do MDB aproveitou o momento para avaliar o debate, que foi o último antes das eleições.

“Eu vim para apresentar propostas, um projeto. Nós nos preocupamos em fazer um bom plano de governo. Reconhecer os problemas da cidade e apresentar soluções para os problemas de Rio Branco”.

Ele ainda pediu para que a população não acredite nas últimas pesquisas de intenção de voto que foram divulgadas.

“Quem assistiu o debate sabe quem tá mais preparado. Eu espero que as pessoas não acreditem nessas pesquisas e que a verdadeira mudança, com responsabilidade, a gente possa fazê-la no domingo”.

Veja o momento: