Marcynho Sensação e cantor gospel da Angola são atrações no Festival do Abacaxi; veja a programação

O tradicional Festival do Abacaxi, realizado no município de Tarauacá, a cerca de 409 km de Rio Branco, começa na quinta-feira (10) e vai até domingo (13). Serão quatro dias de atrações culturais e musicais, com destaque para o cantor e compositor angolano Vatimona Phetra, que faz a abertura do evento, e Marcynho Sensação, que fecha a programação no último dia. A expectativa é de que turistas e moradores aproveitem o festival repleto de shows e atividades.

VEJA MAIS: ENQUETE: quem deve ser a Garota e o Garoto Abacaxi 2024? Conheça os candidatos e VOTE

A programação acontece na Praça Alton Furtado, localizada no centro de Tarauacá, e inclui apresentações de artistas regionais e nacionais. O 11º Festival do Abacaxi é promovido pela Prefeitura Municipal de Tarauacá, em parceria com o Governo do Acre e diversas secretarias municipais e parceiros.

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do ContilNet, a prefeita Maria Lucinéia destacou as novidades do evento deste ano, prometendo um festival ainda mais atrativo e dinâmico.

“Estamos muito felizes em realizar mais uma edição do Festival do Abacaxi, um evento que celebra a nossa cultura, a força do nosso povo e a importância da produção agrícola de Tarauacá. Este ano, trazemos grandes atrações, como Vatimona Phetra e Marcynho Sensação, além de valorizar nossos talentos locais. O festival é uma oportunidade de promover a união da nossa comunidade, atrair turistas e incentivar a economia local. Tenho certeza de que será um grande sucesso, com momentos inesquecíveis para todos que participarem.”

Além disso, a secretária de Cultura, Desporto e Turismo, Geânia Souza Portela, falou sobre a escolha da Garota e Garoto Abacaxi, uma das principais atrações do festival, cuja premiação para os vencedores será de mil reais para cada um.

“O concurso Garota e Garoto Abacaxi é sempre um dos momentos mais esperados do festival, pois valoriza a juventude da nossa cidade e a conexão com a nossa cultura. Este ano, temos candidatos incríveis, que representam muito bem o espírito de Tarauacá. Além de ser uma experiência única para todos eles, o concurso também traz uma premiação de mil reais para os vencedores, o que é um incentivo a mais para essa nova geração se envolver e mostrar seu talento.”

Confira a programação completa abaixo!