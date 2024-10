Marfisa Galvão diverte web após ‘retorno de Manacapuru’: “Voltei à vida normal”

Após a recente derrota nas eleições municipais, onde integrou a chapa ao lado de Marcos Alexandre (MDB), Marfisa Galvão, esposa do senador Sérgio Pettecão, adotou um tom leve e descontraído para se comunicar com seus seguidores nas redes sociais. Em um vídeo publicado na última sexta-feira, Marfisa compartilhou momentos de sua rotina, incluindo uma viagem pela icônica balsa que liga municípios na região amazônica e seu retorno à cidade de Manacapuru.

No vídeo, Marfisa brinca sobre o percurso de balsa e afirma que já está de volta e pronta para retomar suas atividades do cotidiano. Ainda na manhã de sexta-feira, Marfisa comentou sobre seu papel de motorista, levando as crianças para a escola, enquanto era acompanhada por seus pets no veículo, em um momento de descontração.

Marfisa se mostrou bem-humorada, esbanjando simpatia ao compartilhar a simplicidade de sua rotina com os seguidores, mesmo após o resultado eleitoral desfavorável.

Veja o vídeo: