Mario Party e Just Dance 2025 são destaques nos lançamentos da semana

O novo game da saga Mario Party desenvolvido pela Nintendo traz o maior número de minigames para a série com 110 jogos para usuários disputarem, de minigolfe até corridas em carrosséis, com controles de movimento que envolvem chacoalhar e inclinar os Joy-Cons. As disputas serão travadas em 7 tabuleiros, incluindo algumas grandes novidades como o Shopping Arco-Íris com escadas rolantes, Goomba Lagoon com subida de maré e um vulcão ativo, Roll ‘em Raceway com karts e mais. Dois tabuleiros clássicos de Mario Party 1 e 2 também retornam remasterizados em Povoado Faroeste e Castelo Arco-Íris do Mario.