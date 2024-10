Matheuzinho manda recado para Bruno Henrique após entrada violenta em Corinthians x Flamengo

Matheuzinho e Bruno Henrique estiveram no centro das atenções na partida entre Corinthians e Flamengo, na Neo Química Arena, no duelo que eliminou o Alvinegro e classificou o Rubro-Negro à final da Copa do Brasil.

Aos 28 minutos do primeiro tempo, o atacante acertou ‘solada’ na cabeça do lateral-direito e foi expulso imediatamente pelo árbitro Anderson Daronco.

Em seu perfil no Instagram, o atacante rubro-negro publicou foto ao lado do ex-companheiro reconhecendo seu erro e pedido desculpas ao lateral.

“A disputa sempre será leal. Errei sim, mas não foi minha intenção e nunca será. Desculpa, meu irmão, Matheuzinho. Sempre na torcida por você, você está ligado. Tamo junto”, escreveu.

“Fica em paz, meu irmão. Sei que não foi na maldade, conheço a sua índole”, respondeu o lateral do Corinthians.

Com o 0 a 0 em São Paulo, o Flamengo garantiu vaga na decisão para enfrentar o Atlético-MG, que avançou no sábado (19) após eliminar o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Os dois gigantes, agora, medirão forças para definir qual time será o campeão do maior torneio de formato mata-mata do país.

Além de uma premiação generosa, o vencedor terá a 1ª vaga direta do Brasil na fase de grupos da edição 2025 da CONMEBOL Libertadores. E ainda estará garantido na própria Copa do Brasil do próximo ano.

Quando acontecem as finais da Copa do Brasil?

Segundo o calendário base definido em janeiro pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as finais da Copa do Brasil de 2024 devem acontecer novamente aos domingos, com previsão para os dias 3 e 10 de novembro.

As datas e os horários ainda serão confirmados pela CBF, e os mandos serão definidos em sorteio na sede da entidade, no Rio de Janeiro, na quinta-feira 31 de outubro, às 15h.

Quanto a CBF pagará ao campeão da Copa do Brasil 2024?

Edição com a maior premiação na história do torneio, a Copa do Brasil renderá uma bolada de R$ 70 milhões ao campeão de 2024. O time vice-campeão ficará com R$ 30 milhões.

Próximos jogos do Flamengo