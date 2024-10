Médico Thor Dantas representa o Acre na Cúpula Global das Hepatites, em Los Angeles

O infectologista Thor Dantas, especialista em hepatologia, representará o Acre na Cúpula Global das Hepatites, que acontecerá de 18 a 21 de março de 2025, em Los Angeles. O evento reunirá especialistas para discutir a erradicação das hepatites virais.

“As hepatites virais, especialmente as do tipo B e C, estão entre as principais endemias mundiais, sendo uma das doenças infecciosas que mais causam mortes no mundo. Estima-se que mais de 1,1 milhão de pessoas morram anualmente devido às complicações das hepatites. Enquanto outras doenças infecciosas, como tuberculose e HIV, estão em declínio ou estáveis, as hepatites seguem em ascensão”, explicou Dantas ao Notícias da Hora.

Dantas, convidado como palestrante, destacou a relevância do evento e do trabalho no Acre, especialmente no combate à hepatite Delta.

Ele vê a cúpula como uma oportunidade de trocar experiências e firmar parcerias para trazer novos tratamentos ao Brasil, já utilizados na Europa e nos Estados Unidos.

“Será uma oportunidade única de compartilhar nossa experiência e também de estabelecer parcerias com pesquisadores internacionais, visando trazer novos tratamentos, que já estão em uso em países da Europa e Estados Unidos, mas ainda não chegaram ao Brasil”, afirmou Thor.