Mega-Sena acumula de novo, mas 19 acreanos acertam quadra garantindo quase R$ 33 mil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2790 da Mega-Sena, realizado no ESPAÇO DA SORTE em São Paulo, no último sábado (26). Os números sorteados da edição foram 29-32-40-42-49-58. No Acre, a sorte passou em algumas lotéricas, deixando o bolso dos apostadores cheio de dinheiro.

Pelo menos 16 pessoas garantiram R$1.167,85, a maioria de Rio Branco, sendo um desses do município de Epitaciolândia e outro de Cruzeiro do Sul. Já um bolão com aposta feita na capital acreana, conquistou R$11.678,50.

O próximo concurso será realizado na terça-feira (29), com prêmio estimado de R$ 95 milhões. Para participar é preciso fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.