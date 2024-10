“Melhor casa do Rio” é colocada à venda por Márcio Garcia

Nesse domingo (6/10), Márcio Garcia anunciou a venda de uma luxuosa mansão, localizada no Joá, entre a Barra da Tijuca e o Leblon, no Rio de Janeiro. Cristiano Piquet, presidente da Piquet Realty, famosa imobiliária da Flórida, nos Estados Unidos, é quem está responsável pelo negócio.

A “melhor casa do Rio de Janeiro”, classificada assim por Cristiano, pode ser comprada pela bagatela (uma ironia, claro!) de US$ 50 milhões, o equivalente a R$ 250 milhões. “Essa casa é para alguém muito especial. Ela está em meio a maior floresta tropical do mundo”, declarou Piquet.

O imóvel está dividido em três núcleos independentes, cada um com acesso próprio e segurança de última geração. Toda automatizada, possui sete suítes, 18 banheiros, academia, boate com cinema para 50 pessoas, três cozinhas completas com ar-condicionado, escritório para 20 pessoas, academia, spa com sauna a vapor e hidromassagem, além de um amplo salão com pé direito duplo e churrasqueira.

Na área de lazer, uma piscina de 25 metros, jacuzzi para até 10 pessoas, gramado para minigolfe, meia quadra de basquete e uma tirolesa. Além de todas as comodidades, a mansão é monitorada 24 horas por dia, com seguranças armados no condomínio e nos arredores da casa.

Apelidada de Casa Joá, a propriedade do ator teve a decoração inspirada no conceito de “Work, living and play”, muito famoso em Miami. O paisagismo foi assinado por Burle Max. “Essa casa é realmente muito especial”, ressaltou Cristiano Piquet, lembrando que os interessados terão de convencer Márcio Garcia para concluir a transação.