Mesários das Eleições denunciam atraso no pagamento de auxílio e TRE se pronuncia

Mesários que trabalharam durante as eleições municipais de 2024 na cidade do Bujari, município do interior do Acre, denunciaram ao ContilNet o atraso no pagamento.

“No dia da eleição não nos deram nem água. Já faz mais de uma semana! São vários mesários na mesma situação”, disse o denunciante, que não quis se identificar.

“No dia da eleição tivemos que comprar água, alimentação, merenda e muitos pagaram passagem para está de mesário no dia da eleição, sendo que o dinheiro era cobrir esses gastos do dia”, complementou.

Em resposta, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) informou que a Justiça Eleitoral está pagando a todos que trabalharam. Em conversa com o juiz Alesson Braz, da 9ª Zona Eleitoral, ele informou à Assessoria de Comunicação do TRE-AC que as 70 pessoas que ainda não receberam no Bujari, receberão na próxima quinta-feira.

Quanto ganha um mesário?

A atividade de mesário não é remunerada, mas inclui benefícios. O principal deles é o direito de receber dois dias de folga para cada dia de serviço prestado à Justiça Eleitoral.

Em alguns concursos públicos, a depender do edital, o trabalho nas eleições também conta como critério de desempate. Há, ainda, universidades que consideram a função para a concessão de horas complementares.

Para a alimentação, os mesários recebem auxílio de R$ 60.