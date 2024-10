Mesmo com prisão, Diddy segue com patrimônio multimilionário; saiba a fortuna do rapper

Em 2019, a Forbes estimou o patrimônio líquido de Diddy em cerca de US$ 740 milhões. No entanto, pouco antes de sua prisão este ano, a empresa revisou a projeção para US$ 400 milhões — ainda um valor expressivo, mas que representa uma queda substancial.

Por conta de seu patrimônio elevado, os promotores consideram que Puff Daddy tem chances elevadas de fugir caso receba o direito de responder em liberdade. As autoridades, aliás, têm citado esses valores durante as audiências para reforçar a preocupação com a possibilidade de fuga.

Além disso, os negócios de Diddy também enfrentaram impactos devido à repercussão do caso. A gigante de bebidas alcoólicas Diageo, por exemplo, vendeu as ações da Revolt, empresa de mídia do rapper, como resposta aos recentes acontecimentos.