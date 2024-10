Meta AI no WhatsApp: um guia completo para usar a ferramenta no seu dia a dia

Nos últimos dias, usuários do Instagram, Messenger e, principalmente, no WhatsApp puderam notar uma novidade: o chatbot inteligente da Meta, batizado de Meta AI que surgiu na tela principal dos aplicativos.

O assistente permite perguntas e pedidos como “Qual a previsão do tempo para São Paulo?” ou até solicitações criativas e bricandeira, como “Como seria o latido de um cachorro carioca”. A premissa é que o Meta AI gere respostas instantaneamente, oferecendo interações com textos e imagens.

Esse lançamento é uma resposta direta da empresa de Mark Zuckerberg ao ChatGPT, da OpenAI, que revolucionou o setor de tecnologia em 2022, e também a outros assistentes similares, como o Gemini, da Google, e o Copilot, da Microsoft. A função de criação de imagens do Meta AI posiciona a empresa na disputa com ferramentas como o Firefly, da Adobe, o Midjourney e o DALL-E.

O forte do Meta AI está na manipulação de palavras, especialmente quando recebe textos existentes para melhorar. Ao ser solicitado para reduzir parágrafos longos ou alterar frases da voz passiva para a ativa, ele se mostrou eficiente, oferecendo resultados concisos e contextuais. Para estudantes, por exemplo, o assistente pode ser útil na hora de revisar textos ou criar testes a partir de conteúdos já existentes.

Outro ponto forte é sua função de geração de imagens. Através do comando “/imagine”, os usuários podem criar imagens rápidas e criativas, como uma fotografia de um gato dormindo na janela. O assistente se mostrou mais rápido que outras ferramentas, como o Midjourney, que podem levar mais de um minuto para gerar uma imagem. No entanto, as criações podem ser “bizarras”, com pessoas sem membros ou com olhares tortos.

Abaixo você confere um guia completo para usar a ferramenta Meta AI

A Meta AI no WhatsApp é uma ferramenta de inteligência artificial, tecnologia que permite que um sistema aprenda e resolva problemas, oferecendo diversas funcionalidades práticas. A seguir, explicamos de forma simples como ela pode facilitar seu dia a dia e como começar a usar.

O que a Meta AI pode fazer no WhatsApp

1. Assistente para tarefas diárias

A Meta AI responde perguntas feitas como se você estivesse falando com outra pessoa. Por exemplo, você pode pedir dicas de restaurantes, sugestões de filmes, ou ideias para decorar sua casa. Ela usa uma técnica chamada “linguagem natural”, que permite entender perguntas comuns, sem a necessidade de comandos técnicos.

2. Criação de imagens

Um recurso interessante é a possibilidade de criar imagens dentro do WhatsApp. Se você digitar o comando “imagine” seguido de uma descrição, a IA vai gerar uma imagem com base no que você escreveu. Essas imagens vêm com uma marca d’água, um símbolo que indica que foram criadas por inteligência artificial.

3. Criação de testes e questionários

Se você é estudante ou precisa revisar conteúdos, a Meta AI pode ajudar criando questionários de múltipla escolha. Isso pode ser útil tanto para estudo quanto para diversão em grupo, criando quizzes.

4. Sugestões para hortas e alimentação

Para quem gosta de jardinagem, a Meta AI também pode sugerir quais plantas ou vegetais são mais adequados para cultivar, de acordo com o clima local. Isso torna o planejamento de hortas mais eficiente e personalizado.

5. Interação em grupos

Em conversas de grupo, a Meta AI pode participar e responder perguntas feitas por qualquer um dos membros. Basta usar o comando “@MetaAI” no chat, e a inteligência artificial interage com todos ao mesmo tempo, trazendo dinamismo à conversa.

Como ativar e usar a Meta AI no WhatsApp

Se interessou em usar a Meta AI no WhatsApp? O processo é simples:

1. Atualize o aplicativo

Primeiro, verifique se você está usando a versão mais recente do WhatsApp. A Meta AI foi liberada gradualmente no Brasil, então, é importante estar com a atualização em dia.

2. Procure o ícone da Meta AI

Dentro do WhatsApp, o ícone da Meta AI aparece em conversas e grupos. Ele tem o formato de um círculo com as cores azul e roxo. Clique nele para iniciar.

3. Converse com a IA

Depois de clicar no ícone, uma nova janela de chat será aberta. Nela, você pode começar a fazer perguntas ou pedir ajuda para tarefas.

4. Interaja em linguagem natural

Você não precisa usar comandos técnicos. A IA entende a forma como falamos normalmente e responde de maneira simples e direta.

5. Use a IA em grupos

Nos grupos, você pode digitar “@MetaAI” para iniciar uma interação onde todos podem participar.

Privacidade e segurança no uso da Meta AI

Sabemos que a privacidade é uma preocupação importante. Quando começou a operar no Brasil, a Meta, empresa que controla o WhatsApp, ajustou suas práticas de coleta de dados após negociações com a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Algumas das medidas tomadas foram:

– Transparência: A Meta informa claramente como os dados dos usuários podem ser usados para treinar a inteligência artificial.

– Recusa voluntária: Se não quiser que seus dados sejam usados, você pode optar por não participar preenchendo um formulário.

– Notificações por e-mail: A Meta envia alertas por e-mail, informando sobre o uso de dados, e permite que você gerencie suas preferências.