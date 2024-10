Militância de Gilberto Lira lota avenidas de Sena Madureira com a ‘maior passeata da história’

A sexta-feira, 04 de outubro, será lembrada como um marco na história política de Sena Madureira. Milhares de apoiadores do número 44, comandados pelos candidatos Gilberto Lira e Alípio Gomes, tomaram as ruas e avenidas da cidade em uma manifestação de apoio que já está sendo considerada a maior passeata de todos os tempos na região.

O evento contou ainda com o prefeito Mazinho Serafim, a deputada Meire Serafim, e o senador Márcio Bittar, que se uniram à multidão. A passeata começou na Pracinha do Bosque e percorreu as principais vias da cidade: Avenida Guanabara, Quintina Bocaiuva, Avenida Brasil, Avenida Avelino Chaves, no Centro Histórico. A manifestação levou às ruas uma verdadeira onda de alegria, com bandeiras, frases de efeito e muita animação por parte dos militantes.

Protesto em resposta

A mobilização de ontem foi também uma resposta direta a um episódio ocorrido dias antes, quando um empresário, apoiador do grupo adversário, teria utilizado palavra ofensiva para atacar o grupo de Lira. A manifestação também serviu como uma resposta numérica ao comício realizado na véspera pelos adversários. Com uma caminhada robusta e impressionante, o grupo do 44 mostrou sua força e cresceu ainda mais na corrida eleitoral, gerando otimismo entre seus apoiadores e candidatos a vereador.

Uma onda verde

Durante o percurso, o que mais chamou a atenção foi um foguete gigante, que soltava fumaça verde – cor associada ao União Brasil, partido de Lira – além de marretas gigantes usadas pelos militantes para simbolizar a força do grupo. Jovens e adultos participaram da passeata, criando um clima de alegria e entusiasmo por todo o trajeto. A cada esquina, mais pessoas se juntavam ao movimento, muitas delas emocionadas, entoando gritos de apoio e carregando bandeiras.

Confiança na vitória

Mazinho Serafim, prefeito da cidade, acompanhou o percurso, destacando o trabalho realizado em sua gestão, com ênfase na saúde, educação e melhorias na zona rural. Ele afirmou estar confiante na vitória de seu grupo e criticou o candidato adversário, referindo-se a ele como “uma pessoa perigosa e egoísta”. Em seguida, exaltou a força do trabalho coletivo e pediu a continuidade dos projetos iniciados em sua administração.

Em um vídeo divulgado após o evento, Gilberto Lira agradeceu ao apoio massivo de sua base e disse que está confiante na vitória nas urnas neste domingo. No bairro Cidade Nova, reduto de Lira, o apoio é esmagador: segundo informações, apenas três casas não votarão no 44, reforçando ainda mais o favoritismo do candidato.

Expectativas elevadas

Com a enorme adesão popular e o clima de otimismo entre os militantes, a campanha de Gilberto Lira segue para as eleições deste domingo com expectativas elevadas de uma vitória com ampla maioria. Além disso, os candidatos a vereador também estão confiantes em conquistar as vagas na Câmara Municipal. A reta final da campanha promete ainda mais movimentação nas ruas de Sena Madureira, mas o impacto do evento desta sexta-feira já deixou sua marca. O gigante, de fato, acordou.