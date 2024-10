Ministério Público do Acre empossa 21 novos servidores efetivos

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou na última quarta-feira (16), a solenidade de posse de 21 novos servidores efetivos nos cargos de analista ministerial de Direito e técnico ministerial. A cerimônia aconteceu no auditório da instituição, e contou com a presença de integrantes da instituição, além de amigos e familiares dos empossados.

Com isso, a entidade já nomeou 72 aprovados no V Concurso Público para Servidores Efetivos, abrangendo diversas áreas, como Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Estatística, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

O procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, deu as boas-vindas aos novos integrantes do MPAC, destacando a importância do reforço no quadro de servidores para garantir a eficiência e a qualidade dos serviços prestados pela instituição no estado.

Já o corregedor-geral, Álvaro Luiz Araújo Pereira, ressaltou a responsabilidade dos cargos ocupados pelos integrantes do Ministério Público, e desejou uma carreira promissora para os recém-chegados, com o uso de ética e tendo em mente a necessidade de servir com honestidade.

Estiveram presentes na cerimônia, o ouvidor-geral, Ubirajara Braga, o secretário-geral, promotor de Justiça Glaucio Oshiro, a secretária de Planejamento Institucional e Inovação, promotora de Justiça Marcela Cristina Ozório, a presidente da Associação dos Membros do MPAC (Ampac), promotora de Justiça Juliana Maximiano Hoff, e o diretor de Gestão com Pessoas, Cláudio Roberto.