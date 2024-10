Miocardite aguda: entenda quadro que tirou Raquel Brito de A Fazenda

Após passar mal durante a Prova de Fogo de A Fazenda 16, a ex-peoa Raquel Brito teve seu diagnóstico divulgado nesta sexta (11). A baiana teve uma miocardite aguda e precisou ser retirada do programa — ela ficou três dias internada, e está em repouso e observação.

A miocardite aguda é uma inflamação do músculo do coração, que é chamado de miocárdio, que pode ser causada por infecções, toxinas ou algumas doenças sistêmicas. A situação pode desencadear arritmias e insuficiência cardíaca. Em casos graves, o paciente pode sofrer um infarto ou até ter um acidente vascular cerebral (AVC).

De acordo com o Manual MSD, a miocardite pode causar fadiga, falta de ar, inchaço, palpitação e até a morte súbita do paciente. O tratamento depende de qual é a causa da inflamação, se for uma toxina, por exemplo, é necessário interromper o uso da substância que causou o problema.

O coordenador médico de A Fazenda 16, Leandro Santini Echenique, afirma que Raquel teve boa evolução e vai continuar o tratamento da miocardite em casa, com medicações. Por enquanto, ela não pode viajar para Salvador, onde reside.