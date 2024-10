Moisés Alencastro: Bruno Gagliasso pode participar da Semana Chico Mendes, em Xapuri

Semana Chico Mendes: expectativa para presença de Bruno Gagliasso em Xapuri!

A cidade de Xapuri se prepara para a Semana Chico Mendes em dezembro, um tributo ao líder seringueiro que completaria 80 anos este ano. Entre as expectativas, está a possível presença do ator Bruno Gagliasso, aliado de causas ambientais importantes, é um dos produtores associados do projeto “Chico Vive”. O projeto engloba um longa-metragem de ficção, dirigido por Sérgio Machado e Sérgio de Carvalho, e um documentário biográfico que promete emocionar ao contar a história de Chico.

Além das telonas, a iniciativa também contempla uma plataforma digital permanente para discutir o legado de Chico Mendes e ações de conscientização socioambiental, conectando a juventude à preservação da natureza. Caso Bruno marque presença, será mais um capítulo de arte e memória na celebração do ambientalista que se tornou símbolo mundial da luta pela Amazônia.

Cruzeiro do Sul em clima de cinema!

Confirmado: a cidade será cenário do filme inspirado na icônica canção “Geni e o Zepelim”, do musical “Ópera do Malandro” de Chico Buarque. Desta vez, a trama deixa o cenário urbano para mergulhar de cabeça na nossa exuberante floresta amazônica. Na semana passada, o cineasta Sérgio de Carvalho e um produtor paulista já passaram por lá, iniciando as locações e os preparativos para a produção. As gravações estão previstas para começar em meados de 2025.

A adaptação é da Migdal Filmes, a mesma de “Minha Mãe é uma Peça”! E a direção está nas mãos da premiada Anna Muylaert, conhecida por “Que Horas Ela Volta?”. Aliás, ela foi recentemente homenageada na 18ª Mostra CineBH, destacando sua contribuição ao cinema brasileiro. Durante o evento, seu filme mais recente, O Clube das Mulheres de Negócios, também brilhou nas telas, reforçando seu talento e relevância no cenário audiovisual.

Na foto, Sérgio e Anna em Cruzeiro do Sul no ano passado, quando a cineasta esteve visitando a cidade e se encantou pela beleza e pelo potencial cinematográfico que o local oferece.

2° Fórum Nacional de Umbanda

A segunda edição do Fórum Nacional de Umbanda e meio Ambiente será promovida nos dias 09 e 10 de novembro, em Recife (PE). Com o tema focado no meio ambiente, o evento nacional reúne pais e mães de santo de todas as regiões do Brasil. Representando o Norte do país e o Acre, a dirigente espiritual da Tenda Umbanda Luz da Vida, Mãe Marajoana de Xangô, está entre as falas mais guardadas do fórum, que neste ano se debruça sobre os impactos das mudanças climáticas. Mãe Marajoana compõe a programação oficial de falas do fórum e vai participar dos debates acompanhadas de seus filhos de santo.

Muitos vivas para a Alex!

A querida jornalista Alex Machado celebrou seu aniversário de forma especial, no aconchego do lar, ao lado de amigos e familiares. A comemoração foi marcada por momentos de carinho e muitas risadas, do jeito que ela merece! Que esse novo ano seja de muitas conquistas e que a felicidade continue a ser presença constante em sua vida. Na foto, Alex com o namorado João Bosco! Parabéns, Alex!

Casório

Os convites do casamento de Ernaldo Warlem e Rizomar Araújo já estão circulando por todo o país—e até além das fronteiras, e o burburinho não poderia ser melhor! O casal escolheu a charmosa Ilha da Gigóia, no Rio de Janeiro, para dizer “sim” no dia 30 de novembro. E já se sabe: os amigos acreanos vão invadir a Cidade Maravilhosa e prestigiar o querido casal, transformando a celebração em um encontro inesquecível. Vai ser um encontro de sotaques e muita alegria, do jeito que a gente adora!

Dia do Servidor com boas risadas!

Na próxima terça-feira (29) Nany People promete arrancar risadas com seu espetáculo TsuNANY, um stand-up cheio de carisma e crítica bem-humorada. A apresentação, que faz parte do Plano de Empregabilidade LGBTQIA+, é promovida pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e de Administração (Sead), em parceria com os ministérios públicos do Trabalho (MPT), Federal (MPF) e Estadual (MPAC). A iniciativa busca conscientizar sobre a importância de combater a discriminação contra a população LGBTQIA+ no Acre, dentro e fora das instituições.

Nany, com seu humor afiado, encarna uma personagem que faz todos pensarem—e rirem muito! Com sua forma única de abordar o cotidiano, ela transforma a plateia em cúmplice de suas observações, refletindo sobre a vida de um jeito leve e engraçado. Espontânea e cheia de energia, promete uma noite repleta de interação e gargalhadas. A entrada é gratuita, e a apresentação será no dia 29 de outubro, às 19h, no auditório do Detran, na Avenida Ceará.

Encantados das Amazônias no Teatro de Arena do Sesc! Neste sábado, 26 de outubro, às 20h, o artista acreano Edmilson Mapinguari promete levar o público a uma verdadeira viagem pelos sons e lendas da Amazônia com seu espetáculo Encantados das Amazônias. Radicado em Brasília, Mapinguari retorna às suas raízes para uma apresentação especial, onde mistura música e histórias que celebram a rica cultura da floresta.

O show acontece no aconchegante Teatro de Arena do Sesc e é uma oportunidade imperdível para quem deseja se conectar com a magia da Amazônia e mergulhar em suas tradições. A entrada é franca, então, prepare-se para uma noite de sons e histórias que ressoam diretamente da floresta.

Relaxamento e conexão no Horto Florestal!

Neste sábado, às 16h30, o Yoga Center realiza uma sessão especial de Yoga em um dos quiosques do Horto Florestal. Uma oportunidade perfeita para quem busca equilibrar corpo, mente e espírito, com o frescor da natureza ao redor. Prepare seu tapetinho e venha se conectar com a energia desse espaço encantador! Um encontro para renovar as energias e compartilhar boas vibrações. Namastê!

