Moradores da regional do Calafate participarão de cursos de qualificação profissional ofertados pelo governo do Acre

Chegou a vez dos moradores do bairro Calafate, em Rio Branco, garantirem uma das 330 vagas em diversos cursos de qualificação profissional ofertados pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec). As inscrições estão abertas de 8 a 9 de outubro.

O local de inscrição no Calafate é a Escola Estadual Henrique Lima, na Rua Luiz Pereira, nº 106, no horário das 8h às 14h. O candidato a uma vaga precisa apresentar RG, CPF e comprovante de endereço no ato da inscrição.

Além da regional do Calafate, a oportunidade de fazer uma capacitação profissional gratuita também alcança moradores das regionais da Sobral, São Francisco, Estação Experimental e Seis de Agosto.

Os cursos oferecidos são: gestão financeira, marketing digital, atendimento ao público, precificação, cabeleireiro, corte e costura, colorimetria para profissionais de salões de beleza e barbearia, manicure e pedicure, e curso de oratória.

Wagner Ribeiro, 28 anos, é engenheiro civil e pretende montar seu próprio negócio. Ele aproveitou a oportunidade e se inscreveu no curso de gestão financeira: “Estou achando ótimo poder fazer um curso gratuito no Ieptec. Acredito que irei aprender muitas coisas que irão agregar valor para mim, para meu empreendimento”, salientou.

As próximas regionais a serem atendidas são: São Francisco, nos dias 14 e 15 de outubro, das 8h às 14h, na escola Berta Vieira de Andrade, na estrada do São Francisco, 1427; Estação Experimental, 17 e 18 de outubro, das 8h às 14h, na escola Armando Nogueira, estrada Dias Martins, 1494, Distrito Industrial; e Seis de Agosto, nos dias 21 e 22 de outubro, das 8h às 14h, na escola Terezinha Migueis, rua Nossa Senhora da Conceição, 812, 2º Distrito, bairro Quinze.

Lusiana Oliveira, chefe do Departamento de Empreendedorismo da Sete, ressaltou sobre a importância de levar a secretaria para atender os moradores em suas regionais. “Trouxemos essas inscrições para as regionais para que possamos alcançar o maior número de pessoas e facilitar o acesso delas a uma das vagas.

Para o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley, “esses cursos são mais uma grande oportunidade que a população tem de se profissionalizar e poder usar esse conhecimento para o empreendedorismo. Convidamos a todos a se inscrever e garantir uma das vagas”, disse o gestor.

Os cursos devem iniciar na segunda quinzena de novembro, com carga horária que varia entre 20h a 240h. As aulas acontecerão no centro da rede Ieptec Campos Pereira, na rua José Brandão, nº 49, Bosque (antigo Colégio Vitória).