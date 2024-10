Morre André Mussi, fisiculturista e ex-lutador de MMA, aos 48 anos

Na última terça-feira (22), André Mussi, empresário e ex-atleta de MMA, faleceu aos 48 anos após sofrer um mal súbito durante um treino em uma academia no Rio de Janeiro, onde residia. Natural de Salvador, Mussi era reconhecido por seu papel no fisiculturismo e nas artes marciais, tanto como atleta quanto como promotor do esporte.

Vale destacar que Mussi chegou a ser socorrido e levado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu. O enterro será realizado em Salvador, sua cidade natal, mas detalhes sobre a cerimônia ainda não foram divulgados. O atleta deixa a esposa e um filho.

Quem era André Mussi?

Para quem não conhece, a carreira de Mussi foi marcada não apenas pelos ringues, onde acumulou 11 vitórias internacionais em países como Brasil, México, Estados Unidos e Portugal, mas também na gestão esportiva. Proprietário da antiga Academia Rush em Salvador, Mussi foi fundamental para a formação de talentos no MMA baiano, sendo mentor de atletas proeminentes como Yuri Carlton e Edilberto Crocotá.

Renato Velame, amigo próximo e sensei de Mussi, falou em entrevista ao g1 sobre a importância dele para a profissionalização do MMA na Bahia, afirmando que ele “reformulou o modelo de negócio” do esporte no estado. A Academia Rush foi um ponto de encontro para grandes nomes das artes marciais brasileiras, incluindo figuras renomadas como Minotauro e Minotouro.

Além de seu legado na formação de lutadores, o atleta também foi um dos organizadores de eventos como o Clube da Luta e o Bahia Combat, que desempenharam papel crucial na popularização das artes marciais na Bahia.

FISICULTURISTA MORRE APÓS 15 HORAS DESACORDADO

Giuliano Pirone, um fisiculturista de apenas 33 anos, faleceu após ficar cerca de 15 horas desacordado em um chuveiro de uma academia na cidade de Perth, na Austrália. Ele foi encontrado por policiais que arrombaram a porta do local. Veja a notícia completa aqui!