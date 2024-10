Morre Sebastião Viana, pastor pioneiro da Igreja Assembleia de Deus no interior do Acre

Com um legado de vida cristã, dedicado ao trabalho evangelístico na Igreja Assembleia de Deus no Bujari, interior do Acre, morreu nesta quinta-feira (17), Sebastião Viana de Oliveira, mais conhecido como como pastor Zaqueu, aos 66 anos de idade.

O regente bastante conhecido e querido na cidade, é considerado pioneiro na representação da fraternidade cristã no município, e deixa um legado carregado de entusiasmo, dedicação e inspiração.

A prefeitura de Bujari se solidarizou com a família, amigos e membros da igreja, em um comunicado, manifestando profundo pesar pelo falecimento do pastor. “Neste momento de dor, a gestão municipal se solidariza e expressa as mais sinceras condolências pela perda. Descanse em paz”, afirma.

O local do velório e sepultamento ainda não foi divulgado pelos familiares até o momento. Fiéis e adeptos da religião que participaram de cultos ministrados pelo pastor, lamentaram sua morte nas redes sociais.