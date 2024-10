Mortes, destruição e apagão: veja rastro deixado pelo furacão Milton

O furacão Milton passou pela Flórida, Estados Unidos, nessa quarta-feira (9/10), destruindo cidades, com ventos fortes e chuvas intensas, gerando vários tornados. Devido à força do evento climático desastroso, foram contabilizadas, até o momento, pelo menos 16 mortes e mais de 3 milhões de pessoas ficaram sem energia.

A Flórida foi atingida pelo Milton duas semanas após os efeitos devastadores do furacão Helene, que deixou pelo menos 230 pessoas e destruiu completamente as cidades.

O Spanish Lakes Country Club, na costa atlântica da Flórida, foi uma das regiões mais atingidas com casas destruídas e pelo menos cinco pessoas mortas, segundo informações do Gabinete do Xerife do Condado de St. Lucie.

Antes da chegada do furacão, cerca de 125 casas foram destruídas, muitas delas eram casas móveis em comunidades para idosos, disse Kevin Guthrie, diretor da Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida.

Como destacou o governador da Flórida, Ron DeSantis, em coletiva de imprensa dada nessa quinta-feira (10/10), os danos causados pelo furacão foram inferiores aos esperados, pois a tempestade chegou com a categoria 3 e o esperado era a categoria 5 (ou até acima).

Danos

“A tempestade não trouxe danos tão grandes quanto esperávamos. Ouvimos que um furacão categoria 4 entraria em Tampa, mas isso não aconteceu. A tempestade se enfraqueceu antes de atingir o continente e passou rapidamente no sentido leste. Tivemos marés consideráveis em algumas áreas, mas não foi um cenário tão destrutivo quanto imaginávamos e como foi com o furacão Helene”, disse DeSantis.

Apesar da redução da intensidade, os danos causados foram generalizados e os níveis de água podem continuar a subir por alguns dias, segundo meteorologistas.

A tempestade despejou até 45 centímetros de chuva em algumas áreas. A região mais afetada foi a do Condado de Sarasota, onde o nível das águas subiu de 2,5 a 3 metros, nível inferior ao lugar menos atingido durante o furacão Helene.

Na manhã dessa quinta-feira, os condados da costa centro-leste da Flórida e do norte da Geórgia ainda emitiram alertas de tempestade. As autoridades das regiões duramente atingidas da Flórida, Hillsborough, Pinellas, Sarasota e Lee, solicitaram que a população permanecesse em casa.

“Avisaremos vocês quando for seguro sair”, disse o xerife Chad Chronister, do Condado de Hillsborough, em Tampa.

O prefeito da cidade Plant City, no interior de Tampa, Bill McDaniel, afirmou que a inundação foi “absolutamente impressionante” e que equipes de emergência resgataram 35 pessoas durante a noite.

“Temos inundações em lugares e em níveis que eu nunca vi, e eu vivi nesta comunidade a minha vida inteira”, disse ele em um vídeo postado nas redes sociais.

Além da falta de energia, o furacão deixou os moradores de São Petersburgo sem água em suas casas, pois a tubulação principal sofreu danos, exigindo que os administrados fechassem o serviço.

Em Tampa, a polícia informou que realizou o resgate de 15 pessoas de uma casa térrea danificada por uma árvore caída.

“Estamos extremamente focados nas operações de busca e resgate hoje”, disse o coronel Mark Thieme, diretor executivo da Guarda Estadual da Flórida a Associated Press.

Cerca de 90 minutos depois de atingir a costa da Flórida, o furacão Milton foi rebaixado para uma tempestade de categoria 2 e no início dessa quinta, o furacão era uma tempestade de categoria 1 com ventos máximos sustentados de cerca de 135 km/h e deixando o estado perto de Cabo Canaveral.

Presidente dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou um pronunciamento nessa quinta-feira para falar sobre os danos do furacão Helene e sobre as medidas que o governo federal tomará para ajudar o estado da Flórida a se reconstruir.

Biden afirmou que conversou com Ron DeSantis , governador republicano da Flórida, e cerca de 15 prefeitos. E anunciou o envio de milhares de funcionários federais, incluindo centenas da guarda costeira dos EUA à Flórida. O presidente ainda destacou que os esforços continuam em outros estados atingidos pelo furacão Helene há menos de duas semanas.

“Nós nos concentramos no que os militares americanos podem fazer como ninguém mais [para] fornecer suporte emergencial para comunidades necessitadas [conforme] exigido pelos governadores dos estados afetados. Este é um esforço de todo o governo. Também inclui o departamento de energia, o departamento de transporte, o departamento de saúde e serviços humanos e o departamento de habitação e desenvolvimento urbano, que está fornecendo alívio de hipoteca para proprietários de imóveis impactados”, disse o presidente.

Joe Biden ainda ressaltou que a Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema) abrirá centros de recuperação de desastres nas áreas impactadas “imediatamente” para que as pessoas afetadas conseguissem o apoio necessário.