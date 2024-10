Motorista embriagado é perseguido por 11 km pela PRF após ultrapassagem perigosa

Na tarde de sábado (19), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um motorista por embriaguez ao volante no km 286 da BR-317, no município de Epitaciolândia/AC.

O condutor foi flagrado realizando uma ultrapassagem em faixa contínua amarela e desobedeceu a ordem de parada da equipe, que precisou fazer um acompanhamento tático por cerca de 11 quilômetros até o veículo ser imobilizado. Durante a abordagem, o motorista apresentava sinais de embriaguez, como fala alterada e irritação.

Submetido ao teste de etilômetro, foi constatado o teor de 0.90 mg/L de álcool no ar expelido, ultrapassando o limite legal. A ocorrência foi enquadrada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que caracteriza a condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada devido à influência de álcool. O condutor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Epitaciolândia para os procedimentos legais.