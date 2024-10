Motorista que atropelou trabalhadores na BR-070 alegou ser “pai de família”

Trabalhadores que presenciaram o atropelamento de colegas na manhã desta sexta-feira (25/10), na BR-070, próximo à Barragem do Rio Descoberto, descreveram o momento ao Correio.

As testemunhas disseram que o caminhão rodou na pista, e que foi a parte traseira do veículo que atingiu os trabalhadores. O motorista ainda desceu do caminhão e disse a eles que era “pai de família”, mas logo retornou ao veículo e deixou o local sem prestar socorro ou se identificar.

Ele foi descrito apenas como um homem alto e magro. “Nem observamos muito na hora, estávamos mais preocupados em socorrer nossos colegas que estavam caídos”, comentaram os trabalhadores.

Segundo eles, o caminhão envolvido no acidente estava desgovernado ao fazer a curva em uma pista escorregadia, devido à forte chuva. “Acreditamos que ele estava em alta velocidade e veio lá de cima derrapando”, relataram.

Aguardando a chuva

O supervisor de campo da FCB — empresa que presta serviços para a Novacap —, Wandson Fagner de Oliveira, explicou que os trabalhadores estavam aguardando a chuva diminuir no momento do acidente.

“Eles estavam parados no canteiro, esperando a chuva amenizar para continuarem com o serviço de roçagem. As máquinas de trabalho deles foram destruídas com toda essa situação”, lamentou.

Trabalhadores realizavam serviço de roçagem no momento do acidente (foto: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Tanto os trabalhadores envolvidos no acidente quanto os que estavam presentes no local não quiseram ser identificados. Sabe-se, até o momento, que entre os atingidos há uma mulher e três homens.

A mulher foi a que menos se feriu e já está em casa. A empresa FCB, responsável pelos trabalhadores, informou que está prestando todo o suporte necessário aos feridos.

Investigação

Fábio Farias, delegado-chefe da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O), que investiga o caso, informou ao Correio que ainda não há informações concretas sobre o ocorrido.

“Precisamos ouvir as vítimas que estão sendo atendidas, além das testemunhas. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também não conseguiu identificar a placa do veículo nem o modelo do caminhão. Tudo isso será investigado”, explicou.