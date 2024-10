Mulher afirma ter sido estuprada e agredida no interior do Acre: ‘Quero que a justiça seja feita’

Um grave acontecimento no município de Feijó, no interior do Acre, tem causado indignação devido a gravidade do ocorrido. Segundo publicações divulgadas nas redes sociais, uma mulher foi agredida e estuprada na zona rural da cidade.

De acordo com a vítima, ela estaria em uma propriedade dormindo em uma rede, quando foi acordada por um homem e foi forcada a manter relações sexuais. Com a negativa e a tentativa de sair da situação, ela foi atingida com um soco no olho, ficando desacordada.

O fato ocorreu em 31 de agosto deste ano, mas tem sido amplamente divulgado recentemente nas mídias e tomado grandes proporções. A mulher informa ainda que na ocasião seu companheiro tinha saído acompanho de outra pessoa para comprar alguns mantimentos.

Após o crime, a vítima disse que fez um boletim de ocorrência na delegacia do município. O triste caso deixou ela com mais de 10 lesões em seu corpo, inclusive o agressor teria introduzido um objeto em sua parte íntima.

Pedindo por justiça, o abuso foi exposto pela mulher, que pede que algo seja feito pelas autoridades, em que além da agressão e hematomas sofrido, deixou várias marcas psicológicas em sua vida, o que fez com que ela ficasse diversos dias sem sair de casa.

A vítima ainda relatou que passou um mês sem sair de casa devido aos hematomas em seu corpo, tem vivido dias de tristeza e insegurança, além de tomar vários remédios e ser acompanhada por psicólogo.

“Não tem sido fácil, a dor na alma é a que mais machuca. O pior é que quem fez tudo isso continua solto vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido. Mas eu confio na justiça, e sei que uma hora ou outra isso será resolvido. Achei necessário falar o que passei passei para que outras mulheres não se calem mediante a tanta crueldade”, disse a vítima.