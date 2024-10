Mulher escorrega e fica pendurada após tentar limpar vidro de janela em apartamento

Uma mulher sofreu um acidente enquanto limpava a janela de um apartamento no Guarujá, litoral de São Paulo, na última terça-feira (15). Ela escorregou e acabou ficando pendurada do lado de fora do prédio.

Vizinhos ouviram os gritos, foram ver do que se tratava e se depararam com a cena desesperadora. A trabalhadora conseguiu segurar o peso de seu corpo por longos cinco minutos, com as mãos no espaço do parapeito e apenas as pontas dos pés, na janela do apartamento debaixo.

Depois dos momentos de aflição, ela conseguiu ser resgatada. A situação foi registrada por uma testemunha que estava em um apartamento próximo ao local do acidente, e gravou a ocasião.

Veja o vídeo.