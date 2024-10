Mulher morre em acidente após peça de airbag atingir o seu pescoço

Marcela Gonçalves Feitosa de Melo, assistente social de 37 anos, morreu após ser atingida no pescoço por uma peça do airbag do seu carro durante um acidente.

Na última terça-feira (1º), Marcela bateu na traseira de um veículo que havia parado em uma faixa de pedestres, no Cruzeiro, região a cerca de 10 km do centro de Brasília. O impacto do acidente fez com que o airbag do carro fosse acionado, e um fragmento do airbag teria atingido a cervical da mulher.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O delegado da delegacia responsável pelo caso, Victor Dan, afirmou que o Instituto de Criminalística está trabalhando para finalizar um laudo sobre o acidente.

“A causa da morte teria sido um projétil que penetrou na cervical da vítima. Esse é um laudo preliminar do Instituto de Criminalística da Polícia Civil e, agora, vamos aguardar os demais laudos”, disse o delegado.

A assistente social dirigia um Toyota Etios XS 1.5, modelo 2015/2016. Em nota, a montadora afirmou que o modelo tinha uma campanha de recall pendente desde 2019.

“A Toyota se solidariza com a família da vítima e lamenta o ocorrido. Com relação ao veículo, informa que se encontra com campanha de recall pendente desde 2019. Para que a Toyota possa fornecer maiores informações, será necessária perícia técnica”, afirmou em nota a montadora.

De acordo com o portal da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o modelo de carro dirigido por Melo tinha dois recalls de airbag pendentes: um referente ao airbag do motorista e outro ao do passageiro.