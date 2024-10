Mulher processa Roberto Carlos por ser demitida em tratamento contra câncer; ele se pronuncia

Uma mulher entrou com um processo trabalhista contra Roberto Carlos após ser demitida de uma empresa dele em 2023, em meio a tratamento do câncer de mama. Segundo informações obtidas pelo portal LeoDias, ela pede mais de R$ 130 mil no caso, alegando que também não recebeu os direitos do plano de saúde que o cantor dizia que ela teria acesso.

A ex-funcionária, chamada Simone, trabalhava como assistente financeira. Ela relatou que trabalhou por um ano e meio pela empresa Amizade Empreendimentos como PJ, mas com deveres iguais aos de CLT. Após o rompimento da sociedade de Roberto e seu sócio, Dody, ela foi recontratada para trabalhar na empresa Natureza Empreendimentos, apenas do cantor, onde seria CLT com plano de saúde. Simone revelou que “esse convênio médico nunca apareceu”. Antes da mudança da empresa ela fez exames que detectaram o câncer de mama e, por nunca receber a assistência médica que foi prometida pela empresa que a contratou, buscou o tratamento público, em setembro de 2023. Ela começou o novo emprego em julho e ficou até outubro no cargo, quando foi mandada embora, na última semana do mês. Em suas palavras, “no outubro rosa, quando ele [Roberto] estava fazendo shows em São Paulo no espaço Unimed com shows só para mulheres”. O que Simone pede na Justiça? De acordo com o processo ao qual o portal LeoDias teve acesso, a ex-funcionária pede R$ 130.732,31 correspondentes ao reconhecimento do período que trabalhou como CLT mas sem carteira assinada, na empresa de Roberto e Dody. Além disso, o valor também é relacionado à sua demissão em meio ao tratamento, que a mulher chamou de discriminatória, baseada em sua doença. O portal LeoDias entrou em contato com a assessoria do artista Roberto Carlos, que informou que Simone, ao ser admitida na nova empresa, não revelou no exame admissional que estava fazendo tratamento contra o câncer, avisando de sua condição somente após sua demissão. Eles ainda disseram que ela continua tendo acesso ao plano de saúde de quando era contratada mesmo após sua saída. A assistência médica foi mantida a pedido de Roberto Carlos. Já sobre o reconhecimento de CLT, a assessoria diz que Dody é o responsável pela empresa Amizade, respondendo por esta parte.