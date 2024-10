Mulher surta e destrói motocicleta apreendida pela PRF em Ji-Paraná; veja vídeo

Uma mulher protagonizou uma cena de fúria na marginal da BR-364, próximo ao viaduto da Vila Jotão, em Ji-Paraná (RO), na tarde desta quinta-feira (17). Após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreender sua motocicleta e colocá-la no guincho, ela subiu no veículo e começou a destruí-lo com as próprias mãos.

O ato inesperado atraiu a atenção de várias pessoas que estavam no local. Em questão de minutos, vídeos do incidente se espalharam pelas redes sociais, gerando grande repercussão e dividindo opiniões entre quem achou a atitude extrema e quem demonstrou apoio à mulher, aparentemente tomada por desespero.

Não há informações sobre a motivação exata da apreensão ou se a mulher foi detida após o ocorrido. A PRF ainda não se manifestou oficialmente sobre o episódio, mas testemunhas relataram que o veículo foi removido do local após a intervenção dos agentes.

Veja o vídeo: