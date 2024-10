Multas por queimadas criminosas chegam a quase R$ 19 milhões no Acre; saiba mais

A Advocacia-Geral da União (AGU) multou, até o momento, em R$ 18.522.696,00 os infratores responsáveis pelas queimadas criminosas nas reservas extrativistas do Acre em 2024.

Foram lavrados 99 autos de infração na Reserva Extrativista Chico Mendes, totalizando R$ 17.938.900,00. Na Reserva Extrativista do Alto Acre, 13 autos de infração resultaram em R$ 268.888,00.

As multas foram distribuídas entre outras reservas, com destaque para o Parque da Serra do Divisor, que teve três autos de infração totalizando R$ 25.000,00, e a Reserva Cazumbá-Iracema, com cinco autos de infração somando R$ 91.908,00.

De acordo com os fiscais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), foram identificadas áreas desmatadas significativas, totalizando 1.984 hectares apenas na Resex Chico Mendes.

Nos últimos dois meses, o Acre contabilizou mais de 3 mil hectares de florestas nativas consumidos por incêndios.

O município de Feijó lidera a estatística de queimadas, seguido por Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Apenas em outubro, foram registrados 1.742 focos de calor, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).