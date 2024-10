Não sabe onde votar? ContilNet mostra todas as zonas eleitorais e seções para você

O TRE-Acre (Tribunal Regional do Acre – Acre) liberou os locais de votação para quem ainda está perdido sobre onde votar. Caso você seja uma dessas pessoas, ContilNet disponibiliza para você uma lista com zonas eleitorais, neste domingo (06), dia do primeiro turno das eleições municipais.

A relação completa de zonas eleitorais está disponível aqui. Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto. Se não tiver o título de eleitor em mãos, os seguintes documentos são aceitos:

RG;

Passaporte;

Carteira de trabalho;

Certificado de reservista;

Carteira de categoria profissional reconhecida por lei;

Documento Nacional de Identidade (DNI);

Carteira de motorista (CNH).

O título de eleitor, embora não obrigatório para votar, contém informações úteis sobre sua zona e seção eleitoral.

Eleitores com voto facultativo (analfabetos, jovens de 16 a 18 anos e pessoas acima de 70 anos) não precisam justificar ausência nem sofrem sanções. Para eleitores entre 18 e 70 anos, o voto é obrigatório e a ausência requer justificativa.

Confira a lista de zonas eleitorais na íntegra: