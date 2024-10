Netflix recebe Dragon Ball e mais 7 lançamentos de peso nesta semana

Uma nova semana acaba de começar e, adivinhe só? Sim, vários lançamentos quentes nos principais serviços de streaming disponíveis no mercado chegaram com ela. Mas a pergunta é: o que assistir, afinal? Com tantas opções, é fácil se perder ou ficar confuso. Porém, se você é assinante da Netflix, tudo será resolvido em instantes através da nossa lista especial de novidades!

Pois é, mais uma vez, fomos até o catálogo da Netflix para descobrir quais são os principais lançamentos desta semana. Após nossa pesquisa, encontramos 8 filmes e séries de peso que desembarcam na plataforma nos próximos dias e que, com certeza, valem sua atenção. Portanto, se ligue nas indicações abaixo, anote aquelas que mais combinam com você e aproveite!

8 – Dragon Ball: Daima (18 de outubro)

Para começar, um dos animes mais conhecidos e amados da história vai ganhar um novo arco. Sim, amigos e amigas Saiyajins, Dragon Ball Daima vem aí! Programado para estrear nesta sexta-feira, o anime acompanha “Goku e seus amigos vivendo tranquilamente, até que de repente ficaram pequenos devido a uma conspiração! Quando eles descobrem que a razão para isso pode estar em um mundo conhecido como “Reino Demoníaco”, um misterioso jovem Majin chamado Glorio aparece diante deles. Que tipo de aventura aguarda Goku, Supremo Kai e os novos personagens Glorio e Panzy neste mundo desconhecido, o “Reino Demoníaco”?”

7 – Um Contra Todos (19 de outubro)

Na sequência, no sábado, uma opção interessante para quem curte séries de ação e drama. Em 1 Contra Todos, obra brasileira lançada originalmente em 2016, somos apresentados ao personagem Cadu (Julio Andrade), um advogado correto e justo que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando é acusado e condenado à prisão após ser confundido com o maior traficante de drogas do Brasil. Julia Lanina, Silvio Guindane e Xando Graça também aparecem no elenco.

6 – Jurassic World: Domínio (15 de outubro)

Estrelado por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern e Sam Neill, Jurassic World: Domínio é outro grande lançamento da Netflix nesta semana que, certamente, irá atrair muitos olhares. “Quatro anos após a destruição da Ilha Nublar, os dinossauros coexistem com os humanos. Esse equilíbrio determinará se os humanos continuarão sendo os predadores dominantes em um mundo com as criaturas mais temíveis de todos os tempos”, diz a sinopse do projeto de aventura e ação.

5 – Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance (17 de outubro)

Agora, se você é fã de animações que giram em torno de elementos de ficção científica e fantasia, fique de olho em Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance. Com Celia Massingham, Lavance e James Watt no elenco de vozes, a série tem o seguinte enredo: “Onze meses depois da Guerra de Um Ano no Século Universal 0079, a Capitã Solari enfrenta a nova arma letal da Federação da Terra: a armadura de voo Gundam.” Prepare-se para cenas de tirar o fôlego!

4 – Lá Fora (17 de outubro)

Por outro lado, se você não abre mão de assistir bons filmes de terror, a dica é: Lá Fora. O longa-metragem filipino estreia nesta quinta-feira e traz sequências de arrepiar. “Uma família vai morar em uma fazenda isolada para escapar de uma epidemia zumbi, mas os segredos do passado vão ganhar consequências dolorosas nesse novo mundo desolado”, conta a trama da obra, que traz Sid Lucero, Beauty Gonzalez e Marco Masa no elenco central.

3 – A Toca do Leão (18 de outubro)

Achou que esqueceríamos dos fãs de doramas? Jamais! Nesta sexta-feira, começam a ser exibidos os episódios de A Toca do Leão, série sul-coreana que tem tudo para emocionar os espectadores. A história acompanha Hiroto Komori, um jovem bom que, após a morte dos pais em um acidente, passou a cuidar de seu irmão autista, Michito Komori. Porém, as coisas mudam quando ambos conhecem um menino que se apresenta como “Leão”. Ficou curioso? Não deixe de assistir!

2 – O Poder e a Lei – 3ª temporada (17 de outubro)

Finalmente, a aguardada terceira temporada da série O Poder e a Lei, original da Netflix, chegará ao streaming nesta quinta-feira, para alegria dos fãs. “Diretamente do seu carro, um clássico Lincoln, o advogado Mickey Haller resolve casos penais e faz de tudo para ganhar”, explica a sinopse do seriado criado por David E. Kelley, que é inspirado no filme de mesmo nome de 2011, estrelado por Matthew McConaughey.

1 – Assalto Brutal (16 de outubro)

Para finalizar, um filme polonês recheado de cenas explosivas e uma narrativa super empolgante. Estamos falando de Assalto Brutal, obra impactante que tem tudo para adicionar uma boa dose de adrenalina à sua semana. “Um policial que perdeu o posto tem a chance de voltar à ativa se conseguir resolver um assalto a banco ajudando uma jovem investigadora”, revela o enredo.

E aí, o que você vai assistir na Netflix esta semana? Comente nas redes sociais do Minha Série!