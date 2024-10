Nevou! Após emplacar o vereador mais votado da história, Calegário cumpre promessa e platina o cabelo

O deputado Fagner Calegário (Podemos) platinou o cabelo e cumpriu a promessa feita após conseguir emplacar o amigo e aliado, Bruno Moraes (PP), como o vereador mais bem votado da história de Rio Branco.

A moda do ‘nevou’ entre os políticos começou com o atual prefeito de Recife, João Campos, que platinou o cabelo algumas vezes no ano passado.

“Promessa feita, promessa cumprida! Aqui nevou”, disse.

