No Acre, Joelma Cover dança, canta e bate cabelo antes de votar; veja o momento

Sempre com um sorriso no rosto e esbanjando alegria por onde passa, Francibele Bezerra, de 45 anos, conhecida como Cibele, faz sucesso como cover da cantora Joelma. Fã da estrela paraense desde a adolescência, Cibele, moradora de Senador Guiomard, interior do Acre, transformou sua admiração pela cantora em uma verdadeira carreira como influenciadora local.

Com mais de 18,3 mil seguidores nas redes sociais, Cibele começou a ganhar visibilidade durante a pandemia, quando passou a fazer lives vestindo réplicas dos looks e reproduzindo as coreografias marcantes de Joelma. Suas performances, que envolvem dançar, bater cabelo e cantar os sucessos do Calypso, a levaram a se apresentar em escolas, lojas e eventos da cidade, sempre com grande aprovação do público.

Em um vídeo recente nas redes sociais, Cibele foi recebida com gritos e muita animação ao chegar em seu local de votação, na Escola Aldaci Simões. Vestindo botas brancas, assim como Joelma, ela encantou os fãs ao dançar e cantar para eles antes de votar.

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do ContilNet, Cibele revelou que o look escolhido foi uma homenagem às candidatas Rosana Gomes e Williene Jardim, destacando sua ligação com a política local e, é claro, seu amor pela artista que inspira sua carreira.

Veja os vídeos cedidos: