O retorno do desfile da Victoria’s Secret após críticas de sexismo e falta de diversidade

O tradicional desfile de moda, que foi lançado em 1995, normalmente atraía milhões de espectadores todos os anos, além de artistas de renome como Rihanna e Taylor Swift.

Mas os índices de audiência caíram, e as controvérsias assombraram a marca. Sua CEO deixou o cargo logo após o desfile de 2018, que foi assistido por 3 milhões de pessoas na televisão americana — em comparação com 9 milhões quatro anos antes.

Na época, o New York Times declarou que a Victoria’s Secret era um nome em “declínio constante”, enquanto o Wall Street Journal disse que a marca havia “perdido seu apelo”.

Em 2018, o então diretor de marketing da marca, Ed Razek, pediu desculpas pelos comentários que fez sobre por que modelos transgêneros e plus size não apareciam nas passarelas.

O desfile de retorno deste ano prometia “celebrar todas as mulheres”, com a diretora britânica de design e criação da empresa, Janie Schaffer, dizendo ao site especializado em moda WWD que a Victoria’s Secret “evoluiu muito como negócio nos últimos três anos”.

Modelos plus size, incluindo Ashley Graham e Paloma Elsesser, também desfilaram na famosa passarela, mas alguns viram isso como um gesto simbólico, considerando o histórico da empresa.

Gigi e Bella Hadid exibiram uma série de looks, incluindo uma lingerie vermelha combinando; e as queridinhas do público, Barbara Palvin e Candice Swanepoel, também desfilaram.