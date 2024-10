Olympia: Wellness tem domínio e favoritismo de brasileiras; entenda

No Olympia 2024, a Wellness será disputada nesta sexta-feira, com o pré-julgamento a partir de 13h30 e as finais a partir de 22h (no horário de Brasília).

História da Wellness

Criada em 2005 pela Federação Fluminense de Fisiculturismo e Fitness (IFBB-Rio) e encabeçada pelo ex-atleta e presidente da Federação de Culturismo do Estado do Rio de Janeiro Gustavo Costa, a Wellness chamou atenção desde o início devido à proposta em apresentar competidoras com físico meno volumoso e esteticamente mais agradáveis.

O termo “wellness”, em inglês, pode ser traduzido para o português como “bem-estar”, que está alinhado com a proposta de cuidados com o corpo sem exageros.

Em 2014, após padronizações como subdivisões baseadas na altura e na idade das atletas, a Wellness se tornou internacional, o que possibilitou que fisiculturistas de outros países pudessem participar em condições igualitárias de avaliação.

O auge da popularidade da Wellness ocorreu em 2021, quando a categoria passou a fazer parte do Olympia, entrando no cenário profissional de fisiculturismo e se consolidando internacionalmente.

Naquele ano inaugural, o Brasil emplacou quatro atletas no top-5: Francielle Mattos como campeã, Ângela Borges em 2º lugar, Isa Nunes em 3º e Júlia Chitarra em 5º.

Como é a disputa na Wellness

O torneio é disputado em duas etapas, com as competidoras vestindo biquíni e salto alto de até 120 mm, com critérios técnicos que abrangem simetria, proporção, volume muscular, beleza física, qualidade de pele, qualidade capilar, confiança e simpatia no palco.

Na primeira etapa, as fisiculturistas aparecem no palco em grupos de até cinco atletas, fazendo o quarto de voltas, que consiste em uma pose de perfil esquerdo, uma pose de costas, uma pose de perfil direito e, por fim, uma pose de frente.

Na segunda rodada, as seis finalistas são convocadas para o palco e realizam a caminhada em T, também conhecida como T-walking. Nessa fase, a competidora avança até o centro do palco e assume uma pose frontal; em seguida, se desloca para a direita por aproximadamente 5 metros e faz uma nova pose.

Quais são os diferenciais da Wellness

Parte posterior da coxa: deve apresentar cortes, mas sem necessidade de evidenciar fibras ou desidratação excessiva;

deve apresentar cortes, mas sem necessidade de evidenciar fibras ou desidratação excessiva; Glúteos: músculo principal da categoria. Deve ser volumoso e manter um formato de gota bem delineado;

músculo principal da categoria. Deve ser volumoso e manter um formato de gota bem delineado; Quadríceps: deve ser arredondado e bem definido. Não é necessário que tenha cortes profundos nem que demonstre condicionamento extremo;

deve ser arredondado e bem definido. Não é necessário que tenha cortes profundos nem que demonstre condicionamento extremo; Abdômen: é fundamental que apresente bom nível de detalhamento, sendo um dos fatores que indicam o quão condicionada está a atleta;

é fundamental que apresente bom nível de detalhamento, sendo um dos fatores que indicam o quão condicionada está a atleta; Ombros: outro grupo muscular relevante, pois pode ajudar as mulheres a “afinar” a cintura, o que é extremamente significativo nesta classe;

outro grupo muscular relevante, pois pode ajudar as mulheres a “afinar” a cintura, o que é extremamente significativo nesta classe; Costas: os músculos dorsais devem estar bem trabalhados. A região inferior pode apresentar fibras, constituindo ótimo ponto para evidenciar o condicionamento físico.

Por que brasileiras são favoritas na Wellness

Por ser criada no Brasil, a Wellness tem conceito voltado para o popularmente conhecido biotipo da mulher brasileira, que naturalmente exibe glúteo mais volumoso e curvas musculares firmes e suaves, sem que haja muita separação entre os músculos.

Por ser uma divisão em que as atletas exibem físicos menos volumosos, a audiência acaba sendo maior, além de a aparência ser esteticamente mais aceitável entre atletas e admiradores do esporte.