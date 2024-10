Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e ação, documentários e séries este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série Onde Está a Wanda?, sobre a história do casal Dedo e Carlotta Klatt, que se veem desesperados para encontrar sua filha desaparecida de 17 anos, Wanda, que desapareceu há meses sem deixar rastros.

Já no Mubi, o diretor Ryusuke Hamaguchi reflete sobre a relação do ser humano com a natureza, ao mesmo tempo em que desafia as expectativas do espectador no filme O Mal Não Existe.

Onde Está a Wanda? (Apple TV+)

Onde Está a Wanda? conta a história do casal Dedo e Carlotta Klatt, que se veem desesperados para encontrar sua filha desaparecida de 17 anos, Wanda, que desapareceu há meses sem deixar rastros. Quando a polícia falha em encontrá-la, a família decide cuidar do assunto por conta própria, obtendo equipamentos de vigilância com a ajuda de seu filho ligado em tecnologia Ole. Ao se disfarçarem de funcionários de uma companhia elétrica, eles instalam escutas em seu bairro primeiro e, depois, em metade do subúrbio, descobrindo que, a portas fechadas, nenhum de seus vizinhos é quem finge ser.

