Pai do novo filho de Gisele Bündchen já mora na casa dela, diz revista

A modelo Gisele Bündchen, 44, está à espera do primeiro filho com o namorado, o professor de jiu-jitsu, Joaquim Valente, 35. Segundo a Us Weekly, ele já mora na casa da famosa, em Miami, nos Estados Unidos.

“Ele está morando na casa [dela] em Miami por enquanto”, revelou uma fonte à revista Us Weekly.

Além disso, pessoas próximas ao casal disseram que os filhos da modelo se dão superbem com Joaquim Valente.

“Os amigos dela nunca a viram assim antes […] A química deles é algo que sempre esteve lá e eles têm muito em comum. Eles estão apaixonados há algum tempo”, afirmou a fonte.

O relacionamento de Gisele e Joaquim Valente se tornou mais sério cerca de um ano após o divórcio dela Tom Brady, com quem foi casada por 13 anos e teve dois filhos, Benjamin Rein, 14, e Vivian Lake, 11. O ex-casal anunciou o fim do relacionamento em outubro de 2022.

Gisele e Joaquim Valente se conheceram em 2020, quando a modelo se mudou para a Flórida com a família e começou a lutar artes marciais.

Joaquim, natural do Rio de Janeiro, é um renomado professor de jiu-jitsu e, junto com os irmãos, é proprietário da academia Valente Brothers, onde ensina a arte marcial a diversos alunos, incluindo celebridades e membros de órgãos de segurança dos Estados Unidos.