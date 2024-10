Palestra com desembargadora de São Paulo encerra a 2ª Jornada Acadêmica de Direito da Uninorte

Após três dias de evento, a 2ª Jornada Acadêmica de Direito da Uninorte foi encerrada nesta sexta-feira (11), com a palestra da desembargadora Ivana David, do Tribunal de Justiça de São Paulo. O evento aconteceu no Maison Borges, em Rio Branco.

O tema escolhido para este ano foi a ‘Liberdade de Expressão e seus limites no Sistema Jurídico Brasileiro’. Anteriormente, o evento havia tido a participação do professor Cristiano Lopes, que abordou os Ensaios de um conceito operacional da Dignidade Humana a luz do ordenamento jurídico-constitucional e do professor Thiago Medeiros, que abordou a Diversidade e Inclusão Social de grupos vulnerabilizados.

Ao ContilNet, a última palestrante do evento, a desembargadora Ivana Medeiros, explicou que o tema escolhido para a palestra foi ‘Os limites da liberdade de expressão no âmbito criminal: crimes cometidos por meios digitais’.

Pela terceira vez no Acre, ela falou sobre a importância do tema abordado durante a conversa com os alunos e futuros advogados.

“Eu vejo com muita alegria um evento como esse principalmente na comunidade acadêmica, falando principalmente sobre tecnologia. Nós estamos todos inseridos no mundo tecnológico. A pandemia acabou de alguma forma jogando toda a sociedade. E o que a gente assiste hoje, principalmente no sistema de segurança, efetivamente dentro do sistema de justiça, é que a criminalidade acabou de alguma forma migrando para o mundo digital. Então, hoje nós enfrentamos um mundo analógico, onde acontece crimes e enfrentamos um mundo digital, onde também acontece crime”, disse.

Ela destacou que o principal intuito da palestra é chamar a atenção dos alunos sobre o aumento no número de crimes envolvendo a tecnologia.