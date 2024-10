Vice-líder do Brasileirão, o Verdão tem 60 pontos, apenas um a menos que o Glorioso. A oito rodadas do fim do campeonato, o time de Abel Ferreira tem 49,4% de chances de se tornar o campeão brasileiro de 2024, segundo cálculos do Departamento de Matemática da UFMG.

O Botafogo, no entanto, segue próximo ao Palmeiras e tem 42,8% de chances de se tornar campeão. Na última rodada, o Glorioso empatou com o Criciúma, enquanto viu o rival na luta pelo título golear o Juventude por 5 x 3. O deslize do time de Artur Jorge foi o principal motivo na queda da probabilidade de título do Alvinegro.

O Fortaleza completa o top 3 na briga pelo título, com apenas 6,5% de chances de se tornar campeão. Com probabilidades irrisória, Flamengo e Internacional completam as cinco primeiras posições, com 0,74% e 0,34%, respectivamente, de chances de se tornarem os campeões brasileiros.