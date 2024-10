Paquetá recebe mais duas acusações, da FA, em seu caso de apostas no West Ham

A Football Association (FA) enviou mais duas acusações ao jogador do West Ham, Lucas Paquetá, que vem sendo investigado por suposto envolvimento em apostas ilegais na Inglaterra. A informação é do jornal, “The Sun”.

Segundo a matéria do jornal inglês, publicada nesta terça-feira (8), o meia recebeu duas denúncias por obstrução da investigação devido ao seu antigo celular.

No ano passado, o jogador de 27 anos, foi obrigado a entregador seu aparelho para a FA, com o intuito de ajudar nas investigações do caso de apostas. Porém, após dois meses de investigação, a federação entregou o celular ao brasileiro, depois de analisar o seu registro de chamadas, mensagens e movimentações bancárias.

No entanto, Paquetá assim que recebeu o antigo celular da Football Association, o jogou fora. O problema é que a federação inglesa entrou em contato com o meia para pedir novamente o telefone, pois os investigadores queriam mais detalhes na investigação.

O craque do West Ham então avisou aos investigadores que não conseguiu localizar o antigo aparelho. Como consequência, a FA o acusou de obstruir a investigação e acrescentou duas infrações agravadas por falta de cooperação no caso de apostas.