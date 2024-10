“Perdi 9 quilos e vivo um dia de cada vez”: Jéssica Ingrede revela luta contra a depressão

A influenciadora digital acreana Jéssica Ingrede, que acumula mais de 331 mil seguidores, fez uma revelação tocante sobre sua saúde mental em suas redes sociais nesta quinta-feira (24). Em uma conversa aberta com seus fãs no Instagram, ela compartilhou detalhes sobre sua luta contra a depressão e como essa condição afetou sua vida, incluindo a perda de 9 quilos.

Durante a interação, Jéssica respondeu a perguntas de seus seguidores sobre sua recente mudança de peso. Ela esclareceu que não se tratava de dietas rigorosas ou procedimentos estéticos, mas sim de uma consequência do tratamento médico que está realizando. “Perdi 9 quilos, mas não fiz nenhum procedimento, nem dieta. É resultado do tratamento e da medicação, que me deixa sem vontade de comer”, explicou.

O tratamento começou antes da Expoacre, que ocorreu entre o final de agosto e o início de setembro. Jéssica destacou que sua depressão é resultado de um acúmulo de questões emocionais que não foram devidamente tratadas, incluindo a ansiedade. “É um acúmulo de coisas de anos. Nunca tratei a minha ansiedade da forma correta e nunca passei por isso antes. Mas tenho certeza de que vou ficar curada. Agradeço a Deus por tudo e sei que é apenas uma fase”, afirmou.

Apesar dos desafios emocionais, Jéssica ressaltou que seu trabalho não foi impactado negativamente pela depressão. Pelo contrário, ela tem visto um aumento nas propostas profissionais. “Nenhum cliente cancelou, até porque entrego todos os meus trabalhos. Tenho atraído mais clientes, já que estamos nos aproximando do final do ano. Continuo trabalhando e criando conteúdos, que é o que amo fazer”, destacou.

Com uma rotina repleta de desafios, Jéssica enfatizou a importância de viver um dia de cada vez, enfrentando sua luta com esperança e resiliência. Sua disposição para compartilhar suas dificuldades emocionais inspira muitos de seus seguidores, incentivando uma conversa mais aberta sobre saúde mental.

Veja o vídeo: