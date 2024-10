Planaltina/Arapoanga vence 1º Interclubes de Administrações Regionais

O Distrito Federal realizou o 1º Interclubes de Administrações Regionais, uma competição criada em parceria com a Secretaria de Cidades e a Secretaria de Esportes, para valorizar e comemorar o Dia do Servidor Público entre os servidores.

A competição foi realizada em três manhãs, as fases iniciais disputadas na terça-feira (22/10) e quinta-feira (24/10), nos estádios Rorizão e Abadião, e a semifinal e final foram realizadas nesta quinta-feira (31/10), no estádio Bezerrão.

Ao todo foram 16 equipes participantes, com todas as administrações representadas através de parcerias, somente Sobradinho e Taguatinga jogaram sozinhas.

Para poder participar da competição, os atletas precisaram provar que trabalham na administração por onde foram jogar, e se identificaram com os seus crachás.

No primeiro jogo da semifinal, o Planaltina/Arapoanga dominou o duelo e com superioridade venceu a equipe do Ceilândia/Brazlândia/Sol Nascente/Por do Sol por 4 x 1. Já na segunda partida, mais uma vitória com tranquilidade, dessa vez da equipe do Recanto das Emas/Água Quente sobre o Samambaia/Riacho Fundo II por 5 x 1.

O jogo decisivo teve vitória do Planaltina/Arapoanga, que mostrou bom futebol em campo e venceu o time do Recanto das Emas/Água Quente por 2 x 0, e ainda com um pênalti perdido.

Arbitragem

A competição contou com diversos árbitros que fazem parte do quadro local e também da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Estiveram na final, Cássia França, Maguielson Lima, Marcello Rudá, Fabíola França e Wesley Almeida.

Servidor Público e também árbitro de futebol há mais de 20 anos, o experiente Rodrigo Raposo também apoiou o campeonato, e falou sobre a importância da valorização da competição e do servidor público.

“É muito bom ver uma competição entre as administrações, ver o servidor valorizado, até mesmo com a possibilidade de jogar em um estádio que é usado no futebol profissional, e também tem a troca de informações profissionais que só beneficia a população”, disse.

Valorização do servidor

José Humberto, secretário de governo do Distrito Federal, valorizou os servidores públicos que disputaram o campeonato. “Parabenizo a todos os nossos servidores que disputaram essa competição, que é uma homenagem a todos eles, e é importante valorizar os nossos trabalhadores, e agradeço a cada um pelo espírito esportivo que tiveram”, afirmou.

Quem também esteve presente foi o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, que falou sobre a competição. “Essa demanda do Interclubes é antiga entre as administrações, e finalmente conseguimos realizar, abraçamos a causa por que é muito importante gerar qualidade de vida para o nosso servidor”, afirmou.