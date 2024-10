PM confirma quatro mortes de criminosos que invadiram fazenda e trocam tiros com a polícia

Cinco criminosos fortemente armados invadiram a fazenda do filho do Dr. Luiz Augusto Batista, na madrugada desta terça-feira (22), localizada no ramal do Severiano, no município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, os cinco assaltantes invadiram a fazenda durante a madrugada e mantiveram a família refém por algumas horas. Na fuga, os bandidos tentaram levar uma caminhonete e os pertences da família pelo ramal Severino, que dá acesso à Bolívia por uma ponte de madeira.

Após o conhecimento da Polícia Militar, uma operação rápida do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Acre foi montada, e a caçada aos ladrões de caminhonete teve início. Próximo à ponte que dá acesso à Bolívia, houve uma intensa troca de tiros, que resultou na morte de três criminosos, sendo que o quarto morreu antes de receber atendimento do Samu.

No entanto, um conseguiu fugir por uma área de mata. Todas as forças de segurança estão sendo mobilizadas para tentar prender os fugitivos desse confronto. O Helicóptero está sendo usado para vasculhar a fronteira entre o Acre e a Bolívia.

Durante a ação exitosa da PM, a família conseguiu recuperar a caminhonete e os pertences, além da apreensão de cinco armas de fogo que a quadrilha utilizava para cometer os crimes.

A área foi isolada para que a equipe da Perícia do Instituto Médico Legal (IML) realizasse os procedimentos de praxe, e os quatro corpos fossem recolhidos do ramal. As forças de segurança continuam em diligências na área de fronteira, em busca do criminoso.