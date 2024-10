PM prende homem procurado pelas polícias brasileira e boliviana em Brasiléia

Dois homens foram presos por policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre (5º BPM/PMAC) neste domingo, 27, na avenida Manoel Marinho Monte, bairro Raimundo Chaar, município de Brasiléia. Ambos tinham mandado de prisão em aberto, sendo que um deles também possuía mandado expedido pela polícia boliviana.

As prisões aconteceram em ocorrências distintas, a primeira no período da tarde. Informada sobre os mandados, uma guarnição do Giro se deparou com o indivíduo de 34 anos, que estava sendo procurado pelas polícias brasileira e boliviana, tendo em vista que havia fugido do Presídio de Villa Busch, capital de Pando, no dia 16 de setembro de 2024. Os policiais militares fizeram a abordagem e prisão.

Já no período noturno, a mesma equipe policial do Giro atendeu a segunda ocorrência no mesmo local (avenida e bairro). Eles realizavam o patrulhamento de rotina quando observaram uma pessoa em atitude suspeita, sentada em um local escuro atrás de um monte de areia, onde havia uma construção.

Na abordagem, foram encontrados com o suspeito uma arma branca (faca de mesa) e um alicate de corte que, supostamente, seriam usados para o furto de fios de cobre que estavam no local. Em consulta ao sistema, foi constatado que já havia um mandado de prisão em seu nome, pelo crime de furto, em seguida, o homem de 35 anos foi preso.

Ambos os indivíduos foram encaminhados à delegacia de polícia civil de Epitaciolândia, para as providências cabíveis.