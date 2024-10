Polêmica: Antônia Lúcia expõe “guerra” com o marido nas redes e fala sobre alcoolismo e traições

O casal de acreanos pastores da Igreja Assembleia de Deus e deputados federais pelos Republicanos, Silas Câmara e Antônia Lúcia — ele pelo Amazonas e ela pelo Acre — estão envolvidos novamente numa crise familiar. Depois do episódio envolvendo a filha do casal, a primeira suplente de vereadora pelo PP da Capital, Gabriela Câmara, e suas filhas menores, as quais a avó Antônia Lúcia chegou a apontar como vítimas de abuso sexual por parte do padrasto, a deputada federal agora abriu fogo em sua metralhadora verbal contra o patriarca da família.

De acordo com a Revista Cenarium, de Manaus, e outros veículos de imprensa do Amazonas, a deputada acreana Antônia Lúcia vem denunciando o marido Silas Câmara, a quem chama de bêbado. Câmara, acreano nascido nos arredores de Rio Branco, cumpre o quinto mandato de deputado federal pelo Amazonas e é um líder religioso respeitado da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, sendo inclusive presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional.

No Instagram, uma de suas redes sociais, no último dia 16 de outubro, Antônia Lúcia publicou imagens de Silas em recuperação de uma cirurgia cardíaca realizada em agosto, com texto que revelava traições, alcoolismo e indiferença familiar.

Antônia e Silas são casados há 35 anos, mas vivem uma crise conjugal há mais de cinco anos. Essas crises envolvem elementos de abandono afetivo, política e conflitos com parentes. A publicação de Antônia foi apagada posteriormente.

No mesmo dia da publicação, a deputada teria expulsado assessores parlamentares de Silas Câmara do apartamento que os dois possuem em um condomínio situado em uma área nobre da capital amazonense, no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

No post do Instagram, ela insinua ingratidão de Silas: “Foste levantado entre os mortos! […] estais agindo assim, com indiferença com quem te ajuda. São milhares de bocas, principalmente das minhas netas, e minhas orações. Deveria respeitar tua família! Eu, meus filhos e 8 netos! Coitados dos meus netos! Nem no dia das crianças o avô aparece!” [sic], diz trecho da postagem de Antônia Luciléia.

Em seguida, a deputada federal narra que Silas Câmara estaria envolvendo os filhos do casal em conflitos políticos e que o parlamentar teria instalado um “Gabinete do Ódio” na casa dela. O termo se refere a um espaço físico e/ou virtual dedicado a ataques a opositores políticos. “[…] teus filhos estão exigindo brigas, porque desmontei um gabinete do ódio/crime” [sic], escreveu a parlamentar.

E continua relatando que Silas Câmara teria um bar dentro de casa e revela que o marido pode ter problemas com alcoolismo. “Porque destruí o que montou em minha casa, um bar? Respeita, cara. Não sou mulher de bêbado, não! Sou esposa de um pastor, diante dos olhos dos homens equilibrados e acredito em Deus sem razão” [sic], disse.

No texto, a esposa de Silas Câmara lembra ainda o conflito que possui com as sobrinhas do marido e demonstra que o caso tem gerado confusões familiares. “Não acha que já chega de lutas das tuas sobrinhas, no fuxico gospel? Levando toda a família a pagode” [sic], questiona.

No último final de semana, 14 de outubro, vazaram conversas da pastora Luana Câmara, nas quais ela acusa sua concunhada, a pastora Naiane Câmara, de ter cometido adultério com o atual marido, pastor André Câmara, antes de eles se casarem.

Ao finalizar o texto do post contra o marido nas redes sociais, Antônia Luciléia pede respeito de Silas Câmara e cita expressões com conotações sobre a não tolerância de traições conjugais, sob a ameaça de agir com o mesmo comportamento.

“Respeita, meu irmão. Vou logo te avisando que não sou mulherzinha para ficar com palhaçada cheia de galhos e ficar com cara de choro, não! Dou o troco na mesma moeda. Fica o registro!” [sic], concluía a esposa do deputado federal Silas Câmara.

No dia 24 de agosto deste ano, Silas Câmara passou por uma cirurgia de emergência após ter apresentado uma insuficiência cardíaca. A cirurgia foi realizada no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

Em suas redes sociais, o deputado Silas Câmara não fez qualquer menção ao assunto. Tem se limitado a pedir orações dos irmãos e anunciar lideranças evangélicas para a próxima semana.