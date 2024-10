Policial judicial Adhevânio Teixeira é o entrevistado do podcast Fala Operacional; ASSISTA

Neste episódio do Fala Operacional Podcast, gravado nos estúdios da Sans Filmes, o apresentador Kiuly Daniel conversou com Adhevânio Teixeira, policial judicial com uma carreira exemplar no Acre. Adhevânio nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 16 de setembro de 1975. Sua infância foi marcada por uma grande perda: sua mãe faleceu quando ele tinha apenas três anos. Esse evento influenciou profundamente sua vida, moldando sua determinação e resiliência.

Adhevânio iniciou sua trajetória profissional no Exército Brasileiro, onde atuou como radioperador na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, em Mato Grosso do Sul, entre os anos de 1994 e 1999. Foi durante esse período que ele começou a desenvolver as habilidades operacionais que seriam fundamentais em sua futura atuação na segurança pública. Em 2003, ele mudou-se para o Acre, e em 2012, passou a integrar a Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). A partir desse momento, dedicou-se à criação e implementação da Polícia Judicial no Estado, tornando-se uma peça-chave nesse processo. A regulamentação dessa força de segurança foi consolidada pela Resolução 344 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabeleceu as atribuições dos agentes e inspetores da Polícia Judicial, responsáveis pela proteção e manutenção da ordem nos tribunais.

Além de sua experiência prática, Adhevânio investiu em sua formação acadêmica. Ele é graduado em Logística e possui pós-graduação em Gestão Pública e Gestão do Poder Judiciário. Para complementar suas qualificações, realizou o Curso de Formação Policial pela Academia Nacional de Polícia, em Brasília, onde aperfeiçoou suas competências como agente de segurança.

Um dos papéis mais importantes de Adhevânio na Polícia Judicial é sua atuação como multiplicador de Atendimento Pré-Hospitalar de Combate (APH). Ele oferece treinamento essencial para que os agentes da Polícia Judicial estejam preparados para intervenções emergenciais, sendo capazes de atuar em situações críticas e preservar vidas. Além disso, Adhevânio é instrutor de técnicas policiais na Escola do Poder Judiciário, onde compartilha seu conhecimento e experiência na formação de novos profissionais de segurança, focando em procedimentos operacionais e táticos.

Na vida pessoal, Adhevânio é pai de dois filhos e se orgulha de sua trajetória, tanto como profissional da segurança pública quanto como formador de novos agentes. Com uma vida marcada por desafios e superações, ele se mantém motivado a continuar sua missão de garantir a segurança no âmbito do Poder Judiciário e destaca com paixão o quanto ama o que faz e acredita firmemente que, no futuro, verá a Polícia Judicial, ainda jovem, se consolidar e ser cada vez mais respeitada. Essa visão otimista reflete seu compromisso e dedicação ao trabalho, além de seu desejo de ver a instituição evoluir e se fortalecer ao longo dos anos.

Neste episódio, você vai se inspirar com a história de Adhevânio Teixeira, um profissional comprometido com a segurança pública e a formação de agentes que protegem as instituições de justiça. Ao longo da entrevista, ele compartilha suas experiências, os desafios enfrentados e as lições que aprendeu em sua carreira, oferecendo aos ouvintes uma visão única sobre a importância de seu trabalho na proteção dos tribunais. Não perca a oportunidade de conhecer a trajetória de um homem que, com dedicação e coragem, ajudou a transformar a segurança pública no Acre.

Acesse o podcast Fala Operacional e acompanhe os episódios que trazem à tona as histórias dos profissionais que fazem a diferença na segurança pública!

Acesse o podcast e acompanhe os episódios com profissionais que fazem a diferença na segurança pública.

YouTube – Instagram – TikTok – Spotify