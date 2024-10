Possível trote sobre queda de avião em Rio Branco gera confusão; polícia e bombeiros são acionados

Em uma publicação nas redes sociais, diversas pessoas afirmam terem ouvido e até visto uma aeronave que teria caído em Rio Branco.

Uma das pessoas comenta até que o avião passou por debaixo na Ponte Metálica Juscelino Kubitschek, ponto turístico famoso no estado. Em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, foi informado que a situação não é procedente.

“Teve uma ligação ao COBOM, mas as informações estavam desencontradas. Controle aéreo daqui também não confirmou nenhum acidente. Por hora, o caso está sendo tratado como trote”, afirmou.

Mesmo sem a confirmação do acidente aéreo, a equipe dos Bombeiros, assim como grupos de ajudas e outras secretarias do estados estão mobilizadas para o esclarecimento do fato e possível atendimento.