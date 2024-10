Prédio de rádio pega fogo após curto-circuito e fica parcialmente destruído em Rio Branco; veja fotos

O prédio da Rádio Capital sofreu um incêndio de médias proporções na noite desta terça-feira (15). O prédio é localizado no cruzamento das ruas Epaminondas Jácome com a Floriano Peixoto, no bairro da Base, em Rio Branco.

Segundo informações do operador de mesa e transmissor, identificado como Diego, ele estava de plantão operando normalmente os equipamentos quando um dos dois aparelhos de ar-condicionado da sala de operação apresentou um curto-circuito. Em seguida, ele ouviu uma explosão, e o fogo começou.

O local possui espuma nas paredes, as chamas se alastraram rapidamente. O funcionário correu, pediu ajuda em uma borracharia próxima e conseguiu ligar para o Corpo de Bombeiros. Os borracheiros correram e, com alicates, conseguiram cortar os fios de alta tensão que abasteciam a energia do prédio.

Os militares do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente e começaram a combater as chamas. Como o material incendiado é tóxico, foi necessário utilizar máscaras de oxigênio e roupas anti-chamas para enfrentar o sinistro.

Após 20 minutos, o fogo foi controlado e o rescaldo foi feito. O prédio ficou parcialmente destruído. A rádio está fora do ar, mas deve voltar a funcionar em breve.

O Corpo de Bombeiros Militar deve, no prazo de 30 dias, apresentar um laudo para confirmar o que pode ter causado o início do incêndio.

Veja fotos: