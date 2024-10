PRF apreende mais de 35 kg de drogas em carro abandonado em município do interior do Acre

Em ação rápida da Polícia Rodoviária Federal do Acre na noite de quinta-feira (24), foi realizado a apreensão de 37 quilos de entorpecente semelhante ao skunk, que estava em um carro abandonado no quilômetro 98 da BR-364, em Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo a corporação, a ação ocorreu após uma interceptação, o condutor do veículo desobedeceu o bloqueio e chegou a colidir contra um poste. Até o momento o suspeito ainda não foi encontrado.

Ainda de acordo com a PRF, poucos metros mais a frente do ocorrido, o carro foi abandonado pelo motorista, sendo encontrado os entorpecentes dentro do porta-malas.

A ocorrência registrada como tráfico de drogas, foi encaminhada para a Polícia Civil, que segue com as investigações para descobrir o proprietário do veículo e o autor do crime.